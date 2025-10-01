Fenerbahçe'ye Nice maçı öncesi şok

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye Nice maçı öncesi şok

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'nde yarın evinde Nice ile oynayacağı maç öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda yıldız oyuncu Jhon Duran yer almadı.

Avrupa Ligi'nde yarın Fransız ekibi Nice ile evinde karşılaşacak Fenerbahçe bugün gerçekleştirdiği antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve dar alanda çift kale maçla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldı.

JHON DURAN ANTRENMANA ÇIKMADI

Sakatlığı devam eden yıldız oyuncu Jhon Duran'ın antrenmanda yer almaması dikkat çekti.

Öte yandan yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek de idmanı takip etti.

Son Haberler
CHP 58. mitingini yapıyor.Özgür Özel Küçükçekmece'de...
CHP 58. mitingini yapıyor.Özgür Özel Küçükçekmece'de...
Çamaşır asarken 5’inci kattan düşüp öldü
Çamaşır asarken 5’inci kattan düşüp öldü
Müsavat Dervişoğlu'nun resepsiyon kararı belli oldu
Müsavat Dervişoğlu'nun resepsiyon kararı belli oldu
Düzce terminalinde sıkı denetim: Firmalara uyarı!
Düzce terminalinde sıkı denetim!
Samsunspor’da Konferans Ligi heyecanı! Reis ve Satka'dan Legia Varşova sözleri
Samsunspor’da Konferans Ligi heyecanı! Reis ve Satka'dan Legia Varşova sözleri