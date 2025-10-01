Fenerbahçe'ye Nice maçı öncesi şok

Avrupa Ligi'nde yarın Fransız ekibi Nice ile evinde karşılaşacak Fenerbahçe bugün gerçekleştirdiği antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve dar alanda çift kale maçla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldı.

JHON DURAN ANTRENMANA ÇIKMADI

Sakatlığı devam eden yıldız oyuncu Jhon Duran'ın antrenmanda yer almaması dikkat çekti.

Öte yandan yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek de idmanı takip etti.