5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk Başakşehir maçında Fenerbahçe'yi hedef aldı

Okan Buruk Başakşehir maçında Fenerbahçe'yi hedef aldı

Okan Buruk'tan Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe göndermesi geldi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 21:00
Takip Et

Fenerbahçe'ye Okan'dan gönderme

Okan Buruk Başakşehir maçında Fenerbahçe'yi hedef aldı
+
Aa
-

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk, "Kazandık, Fenerbahçe kaybetti. Pozitif hava bugün sahaya yansıyacaktır. Bu hafta sonu maçımız yok ama ligin sonuna kadar yoğun bir tempoya gireceğiz. Kupada önemli bir takıma karşı oynayacağız. Başakşehir hedefleri olan bir kulüp. Emre Hoca, ligin başarılı isimlerinden. Hedefimiz kazanmak ve kupada devam etmek. Hem lig, hem de kupada devam edecek kadroya sahibiz." diye konuştu.
"TAM KADROYUZ"
Genç teknik adam ayrıca, "Nicolo Zaniolo'nun hazır olmadığını söylüyorduk. Bu kez 11'de ve iyi bir sınav olacak. Oyunun devamında diğer oyuncularımızı kullanacağız. Milot Rashica hafta sonu iyi oynadı. Birçok oyuncumuz oynamak istiyor, benim için zor karar. Oynamak istemeleri çok güzel. Uzun zamandır ilk defa tam kadroyuz. Bir yandan da bunun mutluluğunu var." dedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
1
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
2
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
3
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
4
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
5
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Şener Üşümezsoy Taras Bulba oldu. Kim bu Taras Bulba?
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
6
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
7
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
﻿Okan Buruk Başakşehir maçında Fenerbahçe'yi hedef aldı
﻿Okan Buruk Başakşehir maçında Fenerbahçe'yi hedef aldı
﻿Okan Buruk Başakşehir maçında Fenerbahçe'yi hedef aldı
﻿Beylikdüzü'nde silahlı saldırgan dehşeti
﻿Beylikdüzü'nde silahlı saldırgan dehşeti
﻿Beylikdüzü'nde silahlı saldırgan dehşeti
﻿BOTAŞ'tan finale bir adım kaldı
﻿BOTAŞ'tan finale bir adım kaldı
﻿BOTAŞ'tan finale bir adım kaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.