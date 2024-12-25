Fenerbahçe’ye önerilen yıldız Başakşehir ile anlaştı

Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala çarpıcı bir gelişme yaşandı. Adana Demirspor’un yıldız oyuncusu Yusuf Sarı Başakşehir’e transfer oldu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre Yusuf Sarı, İstanbul ekibi ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe’ye önerildiği ve sarı lacivertli yönetimin buna olumlu yaklaştığı belirtiliyordu.

???? Başakşehir, Yusuf Sarı ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. https://t.co/R1CVBBM8Wj — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) December 24, 2024

Kariyerine Marsilya'da başlayan Yusuf Sarı daha önce Clermont, Trabzonspor ve Rizespor formalarını giymişti.

2022'de Adana Demirspor'a transfer olan Yusuf Sarı şu ana kadar takımı ile 76 maça çıktı 12 gol atıp 17 asist yaptı.