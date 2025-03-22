Fenerbahçe’ye play off bileti için tek galibiyet yeterli

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Yunan ekibi Olympiakos liderliğini sürdürürdü.

Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 30. hafta maçlarına perşembe ve cuma günü çıktı. Normal sezonda son 4 haftaya girilirken Türk temsilcileri de kritik maçlara çıktı.

Fenerbahçe Beko, Fransa ekibi Monaco ile deplasmanda karşılaştı. Rakibine 91-82 mağlup olan sarı-lacivertliler, 10. yenilgisini almasına rağmen 2. sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe Beko, kalan 4 haftada 1 galibiyet alması durumunda ilk 6 sırayı garantileyecek ve adını doğrudan play-off'a yazdıracak. Sarı-lacivertliler, normal sezonda oynayacağı son 4 maçın 3'ünü İstanbul'da taraftarı önünde yapacak.

Anadolu Efes ise oldukça kritik bir galibiyete Sırbistan'da imza attı. Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı Belgrad'da 32 sayı farkla 97-65 yenen lacivert-beyazlılar üst üste 4, toplamda ise 16. galibiyetini alarak 9. sıraya yükseldi ve play-inn potasına girdi. Doğrudan play-off'a kalmak için kalan 4 haftada mücadelesini sürdürecek Anadolu Efes, 6. sıradaki Kızılyıldız'ın sadece 1 galibiyet gerisinde bulunuyor.

OLYMPİAKOS KAYBETTİ AMA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos, haftayı sürpriz bir yenilgiyle tamamlamasına rağmen liderliğini devam ettirdi.

Yunan temsilcisi, sahasında Sırp ekibi Kızılyıldız'a 81-73 mağlup oldu. Zirvede Fenerbahçe Beko'nun önünde 22 galibiyet, 8 yenilgiyle yer alan Olympiakos, 30. hafta itibarıyla play-off'u garantileyen tek takım konumunda bulunuyor.

ERGİN ATAMAN'IN TAKIMINDAN MÜTHİŞ DÖNÜŞ

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, Almanya ekibi ALBA Berlin karşısında önemli bir dönüşe imza atarak galip geldi.

Atina'da oynanan maçın son 6 dakikasına 69-77 geride giren Yunan ekibi, kalan sürede 22-4'lük seri yakalayarak maçı 91-81 kazandı. Normal sezonda 19. galibiyetini alan Panathinaikos AKTOR, Fenerbahçe Beko'nun ardından 3. sırada bulunuyor.

Panathinaikos AKTOR'da oynayan milli oyuncu Cedi Osman, sakatlanarak oyundan çıktı ve sahsda 4 dakika kalıp 2 sayı üretti.

4 TAKIMIN İDDİASI KALMADI

THY Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda 4 takımın son 4 haftaya girilirken bir iddiası kalmadı.

Sırasıyla son 4 sırada bulunan LDLC ASVEL (Fransa), Maccabi Playtika (İsrail), Virtus Sagafredo Bologna (İtalya) ve ALBA Berlin'in (Almanya), play-off ve play-inn iddiası bulunmuyor.

THY Avrupa Ligi'nde 30. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Paris Basketbol (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 92-79

Olympiakos (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan): 73-81

Monaco (Fransa)-Fenerbahçe Beko: 91-82

Maccabi Playtika (İsrail)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 77-67

Baskonia (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): 112-89

Real Madrid (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa): 81-70

Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-ALBA Berlin (Almanya): 91-91

Barcelona (İspanya)-Zalgiris (Litvanya): 82-70

Partizan (Sırbistan)-Anadolu Efes: 65-97