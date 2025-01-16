Fenerbahçe’ye Premier Lig’den sol bek önerdiler

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Fenerbahçe’ye Premier Lig’den sol bek önerdiler

Ara transferde savunmayı güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilere Premier Lig’den sol bek önerdiler.

Ara transferde kadrosuna stoper ve sol bek takviyesi yapmayı planyan Fenerbahçe’de yeni bir gelişme yaşandı.

Premier Lig ekiplerinden Arsenal’in sol beki Kieran Tierney, menajerler aracılığı ile sarı lacivertlilere önerildi.

Sarı lacivertlilerin gündemine gelen Tierney’nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Geçen sezon kiralık olarak Real Sociedad’da oynayan tecrübeli oyuncunun sakatlık geçmişi kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Kieran Tierney bu sezon 3 maça çıkıp 89 dakika süre alabildi.

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