Fenerbahçe’ye Rus yıldızından sevindiren haber geldi

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Fenerbahçe’ye Rus yıldızından sevindiren haber geldi

Fenerbahçe kadın voleybol takımına Rus yıldızından sevindiren haber geldi. Kiralık olarak oynadığı Çin’den yaşadığı sorunlar nedeniyle aniden ayrılan Arina Fedorovtseva, THY maçı kadrosuna eklendi.

Fenerbahçe'den yarım sezonluğuna Çin ekibi Şangay'a transfer olan Rus yıldız Arina Fedorovtseva kulüpte yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle ayrılık kararı verdi. Arina, yeni yılda Fenerbahçe ile kariyerine devam edecek.

Fenerbahçe Medicana, Arina Fedorovtseva’nın ismini TVF’ye ekledi. Tercih edilmesi durumunda 3 Ocak'taki THY maçında oynayabilecek.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten henüz resmi açıklama gelmedi.

AYRILIK NEDENİNİ MENAJERLİK ŞİRKETİ AÇIKLADI

Menajerlik şirketi SB Community, oyuncusu Arina Fedorovtseva ile Shanghai Bright Ubest arasındaki sözleşme ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Rus yıldızın ayrılığının nedeni ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Arina Fedorovtseva, Çin kulübü Shanghai Bright Ubest’ten resmi olarak ayrıldı. Bu karar, kulübün sözleşme yükümlülüklerini yerine getirememesi üzerine alındı.

Takımda bulunduğu süre boyunca olağanüstü yetenek ve profesyonellik sergileyen Arina, Shanghai Bright Ubest’teki zamanı boyunca kendisine destek olan taraftarlara, takım arkadaşlarına ve teknik ekibe teşekkür etti. Ancak yaşanan koşullar, ortaklığın devamını mümkün kılmadı."

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