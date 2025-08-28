Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Moraller yere çakıldı

Fenerbahçe, Benfica'ya mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken, mücadelede 2 oyuncusunu da sakatlığa kurban verdi. Kanarya'da Nelson Semedo ve Jhon Duran, karşılaşmayı tamamlayamadı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica'ya 1-0 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.
Sarı-lacivertlilerin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo, Benfica karşısında 10. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Portekiz ekibinin VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü sırasında Barreiro ve Pavlidis ile mücadeleye giren Semedo, bu pozisyonda yerde kaldı.

Bir diğer sakatlık ise Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran'dan geldi.

Kolombiyalı yıldız, karşılaşmanın 90+6. dakikasında yaşadığı hava topu mücadelesinden sonra yerde kaldı. Jhon Duran, oyuncu değişikliği gerçekleşmeden oyun alanını terk etti.

