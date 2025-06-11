Fenerbahçe'ye Sane'den sonra bir darbe daha

Fenerbahçe’nin forvet transferindeki 1 numaralı hedefi Dusan Vlahovic’ten kötü haber geldi.

Yeni sezon için henüz önemli bir transferde mesafe kat edemeyen Fenerbahçe’ye talip olduğu futbolculardan üst üste ret cevabı alıyor. Ezeli rakibi ile girdiği Leroy Sane yarışında yıldız oyuncu tercihini Galatasaray’dan yana kullanırken, Fenerbahçe’de yönetim büyük eleştiri aldı.

Forvet transferinde ise Juventus’tan Dusan Vlahovic ismi üzerine yoğunlaşan Sarı-Lacivertliler Sırp golcüyü ikna edemedi. Sky Sports’un haberine göre Dusan Vlahovic, Fenerbahçe’nin yüksek maaşlı teklifini reddetti.

Futbol kariyerine Avrupa’nın 5 büyük liginde devam etmek isteyen 25 yaşındaki santrforun eski hocası Allegri’nin çalıştırdığı Milan’a gitmek istediği iddia ediliyor.

Vlahovic bu sezon Juventus ile 41 maçta 15 gol ve 5 asiste imza attı.

Çıkan haberler üzerine Fenerbahçe taraftarı bir kez daha yıkılırken sarı-lacivertli kulüp yönetiminin bir an önce yıldız bir isimle transferi açmak için düğmeye bastığı öğrenildi.