Fenerbahçe'ye şehit acısı düştü

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye şehit acısı düştü

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın Fenerbahçe Televizyonu muhabiri Nihat Mangura’nın ağabeyi olduğu ortaya çıktı. Kulüp, Mangura için başsağlığı mesajı paylaştı.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında 19 askerin metan gazına maruz kaldığını, hastaneye kaldırılan askerlerden 12’sinin şehit olduğu belirtilmişti.

Şehit olan askerlerden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura’nın Fenerbahçe Televizyonu muhabiri Nihat Mangura’nın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

Sarı lacivertli kulüpten, "Ülkemizin ve Milletimizin Başı Sağ Olsun" notuyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazından zehirlenerek şehit olan askerlerimizin sayısının 12’ye ulaştığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Kulübümüzün çalışanlarından, Fenerbahçe Televizyonu muhabiri Nihat Mangura’nın ağabeyi Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura’nın da aralarında bulunduğu şehitlerimize Allah'tan rahmet; Ülkemize, milletimize ve şehitlerimizin kederli ailelerine baş sağlığı diliyoruz.

Çalışma arkadaşımız Nihat Mangura’nın acısını paylaşıyoruz.

Kahraman askerimiz Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura’nın cenazesi, 8 Temmuz Salı günü (yarın) öğle namazına müteakip Manisa Yeni Camii’nden kaldırılarak Seferihisar Garnizon Şehitliği’ne defnedilecektir."

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