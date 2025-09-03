Fenerbahçe, akşam saatlerinde kulübün resmi mobil uygulamasından taraftarlara iletilen dikkat çekici bildirimler hakkında açıklama yaptı.

"NO SYSTEM IS SAFE" BİLDİRİMİ GÖNDERİLDİ

Sarı-lacivertli kulübün resmi uygulamasında, üzerinde maskeli karakterlerin bulunduğu görsel ile birlikte “NO SYSTEM IS SAFE!” mesajı gönderildi. Bu bildirim, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

FENERBAHÇE’DEN RESMİ DUYURU

Kulüp, yaşanan olayın ardından bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Kulübümüzün resmi uygulaması da dahil olmak üzere bazı dijital platformlarda, bir dış müdahale sonucu tarafımızca gönderilmeyen bildirimler paylaşılmıştır. Konuya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmış olup, süreç ilgili uzmanlarca titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” denildi.