Fenerbahçe'ye soğuk duş. Zaha Galatasaray'da

Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFERE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Angelino ve Bakambu transferlerini tamamlayan Sarı Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin uzun zamandır görüştüğü Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi.



KAP'A DUYRULDU

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

