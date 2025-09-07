Fenerbahçe'ye şok! Yeni transfer sakatlandı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Edson Alvarez, Meksika ve Japonya arasında oynanan hazırlık maçında sakatlandı.

Maçın 29. dakikasında topsuz alanda, elini havaya kaldırıp sakatlık yaşadığı işaret etti ve kendini yere bıraktı.

Hakem oyunu durdurduktan sonra sağlık görevlileri sahaya girdi. Kontrollerin ardından Alvarez oyundan alındı.

Fenerbahçe, bonservisi West Ham United'da bulunan Edson Alvarez'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı.