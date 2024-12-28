Fenerbahçe’ye sürpriz Ambrabat teklifi geldi. Anında reddettiler

Kaynak: Fanatik
Fenerbahçe’ye sürpriz Ambrabat teklifi geldi. Anında reddettiler

Fenerbahçe’ye oldukça sürpriz bir teklif geldi. Sofyan Amrabat'ın bonservisini elinde bulunduran Fiorentina’dan gelen teklif sarı lacivertliler tarafından anında reddedildi.

Fenerbahçe'nin 2 milyon euro kiralama bedeli ve 13 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine bağladığı Sofyan Amrabat'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fiorentina cephesi, Fenerbahçe'nin kapısını Sofyan Amrabat önerisiyle çaldı.

Fanatik'in haberine göre Szymanski'nin peşinde olan Fiorentina, Polonyalı yıldızın karşılığında sarı-lacivertlilere Amrabat'ın bonservisini önerdi.

Fenerbahçe ise Fiorentina'nın bu teklifini direkt olarak geri çevirdi. Fenerbahçe'nin Szymanski'den 15 milyon euronun üzerinde bonservis geliri beklediği haber detayında yer aldı.

Son Haberler
Mertens’ten takımda kalmasını isteyen Okan Buruk’a yanıt: Her sezon aynı şeyi yaşıyoruz
Mertens’ten takımda kalmasını isteyen Okan Buruk’a yanıt: Her sezon aynı şeyi yaşıyoruz
Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu! DEM Parti Öcalan görüşmesi için İmralı’da
Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu! DEM Parti Öcalan görüşmesi için İmralı’da
Genetik ve uyku: Biyolojik saatimizin değişen yüzü
Genetik ve uyku: Biyolojik saatimizin değişen yüzü
Alperen Şengün’ün 38 sayısı galibiyete yetmedi
Alperen Şengün’ün 38 sayısı galibiyete yetmedi
Manisa'da 'Osman' ismini verdiği güvercini omzunda taşıyor
Manisa'da 'Osman' ismini verdiği güvercini omzunda taşıyor