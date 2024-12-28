Fenerbahçe’ye sürpriz Ambrabat teklifi geldi. Anında reddettiler

Fenerbahçe'nin 2 milyon euro kiralama bedeli ve 13 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine bağladığı Sofyan Amrabat'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fiorentina cephesi, Fenerbahçe'nin kapısını Sofyan Amrabat önerisiyle çaldı.

Fanatik'in haberine göre Szymanski'nin peşinde olan Fiorentina, Polonyalı yıldızın karşılığında sarı-lacivertlilere Amrabat'ın bonservisini önerdi.

Fenerbahçe ise Fiorentina'nın bu teklifini direkt olarak geri çevirdi. Fenerbahçe'nin Szymanski'den 15 milyon euronun üzerinde bonservis geliri beklediği haber detayında yer aldı.