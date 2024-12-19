Fenerbahçe’ye sürpriz öneri geldi. Suudi Arabistan’da forma giyiyor

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Fenerbahçe’ye sürpriz öneri geldi. Suudi Arabistan’da forma giyiyor

Ara transferde Talisca’yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’ye sürpriz öneri geldi. Sarı lacivertlilere menajer aracılığı ile Suudi Arabistan’da forma giyen yıldız oyuncu önerildi.

Fenerbahçe, ara transferde kadrosuna gol yollarında etkili bir yıldız oyuncu katmak için çalışıyor. Sarı lacivertlilerin gündeminin 1 numarasında ise Talisca bulunuyor. Sarı lacivertliler, Al Nassr formasını giyen Brezilyalı yıldızı transfer etmek için yoğun mesai harcıyor.

Sarı lacivertliler transfer çalışmalarına devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe’ye menajerler aracılığı ile Roberto Firmino önerildi. Kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli’de devam eden Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Sarı lacivertlilerin bu öneriye olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmediği belirtilirken yıldız oyuncunun ekibine kendilerini beklemeleri talimatı verildiği belirtiliyor.

Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi.

Forvet ve forvet arkası pozisyonlarında forma giyebilen Firmino, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Al Ahli'de çıktığı 53 maçta 15 gol 10 asistlik performans gösterdi.

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