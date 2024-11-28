Fenerbahçe’ye Suudi Arabistan’dan sürpriz teklif. Anında reddettiler

Ara transferde en çok Talisca ile gündeme gelen Fenerbahçe’ye sürpriz bir öneri geldi. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, takımda fazla forma şansı bulamayan Mane’yi sarı lacivertlilere önerdi.

Akşam’da yer alan habere göre, Suudi ekibi, senede 40 milyon euro garanti ücret alan 32 yaşındaki oyuncu ile yolları ayırmak istiyor.

Fenerbahçe yönetimi, yüksek kazancı olan ve devamlılık konusunda soru işaretleri barındıran Sadio Mane'yi reddetti. Futbolcu son 2 yılda sakatlıktan dolayı 139 gün sahalardan uzak kaldı. Verimlilik açısından da Liverpool'daki günlerinden oldukça uzakta. Ligde çıktığı 11 karşılaşmada 3 gol atıp 5 asist kaydeden Mane, diğer 9 resmi mücadelede ise 2 kez ağları sallayıp gol pası veremedi. Transferde planını yapan Fener, Mane riskine girmek istemedi.

Teknik Direktör Jose Mourinho, sol stoper ve sol bekte görev yapabilen bir oyuncu istiyor. Talisca'yı taraftara hediye etmek isteyen Yönetim'in, 8 ve 10 konusunda acelesi yok.