Fenerbahçe’ye Talisca’dan kötü haber geldi. Suudi Arabistan basını duyurdu

Fenerbahçe’nin ara transferde kadrosuna katmak için en çok uğraş verdiği oyuncu Talisca oldu. Sarı lacivertliler, oyuncuyu ve kulübü Al Nassr’ı ikna etmek için gösterdiği büyük çabanın karşılığını aldığı belirtiliyordu. Gelen haberlere göre sarı lacivertlilerin hem Talisca ile hem de Suudi Arabistan ekibi ile anlaşma sağladığı ve transfer için gün saydığı öğrenilmişti.

Ancak Suudi Arabistan basınından gelen bir haber umutları tersine çevirdi. Buna göre Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, Brezilyalı yıldıza talip oldu.

Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Anderson Talisca'da yeni bir pürüz ortaya çıktı. Suudi Arabistan basını Al-Ittihad takımının Brezilyalı yıldıza talip olduğunu iddia etti. SSC Sports SA'da yer alan habere göre; Al-Ittihad, Anderson Talisca'ya talip oldu.



Haberde Arap ekibinin sakatlanan Moussa Diaby'nin yerine Talisca'yı transfer etmek istediği aktarıldı. Al-Ittihad'ın 30 yaşındaki yıldız için girişimlerini hızlandıracağı kaydedildi.



Bu iddialar Fenerbahçe'nin keyfini kaçırırken Sarı lacivertli yönetimin işi şansa bırakmamak için girişimlerini hızlandıracağı öğrenildi.