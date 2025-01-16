Fenerbahçe’ye Talisca’dan müjdeli haber geldi

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Fenerbahçe’ye Talisca’dan müjdeli haber geldi

Fenerbahçe’de yılan hikayesine dönen Tailsca transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilere Brezilyalı oyuncudan müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe’nin ara transferdeki bir numaralı hedefi olarak görülen Talisca konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Brezilyalı oyuncunun, alacakları konusunda Al Nassr ile sorunlarını çözdüğü öğrenildi.

Fenerbahçe’nin Talisca transferi adeta yılan hikayesine döndü. Sarı lacivertlilerde transfer önceliği savunmaya kaysa da Brezilyalı oyuncunun durumu sürekli takip ediliyor. Transfer için oyuncu ve kulübü Al Nassr ile anlaşma sağlansa da son anda çıkan bir kriz sürecin uzamasına neden oldu. Talisca’nın kulübünden alacaklarını istemesi sonrası çıkan sorun bir süredir devam ediyordu.

Gelen son bilgilere göre Talisca ile Al Nassr, Brezilyalı oyuncunun alacakları konusunda anlaştı. Taraflar arasındaki son pürüzlerin giderilmesi ile birlikte Fenerbahçe ile sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi. Öte yandan Talisca’ya Suudi Arabistan’dan başka bir talibin daha çıktığı belirtiliyordu.

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