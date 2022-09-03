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Batshuayi'nin maaşı belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, Michy Batshuayi'yi 3,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 23:17
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 09:39
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Fenerbahçe'ye transfer olan Michy Batshuayi'nin maaşı belli oldu

Batshuayi'nin maaşı belli oldu
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Fenerbahçe, Batshuayi’yi 3,5 milyon Euro bonservis karşılığında transfer etti. 

• 2+1 yıl sözleşme
• 3 milyon Euro maaş

Sarı lacivertliler, KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

''Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir.

Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro,2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezounu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir.''

''FENERBAHÇE'DE OLUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM''

Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Batshuayi, "Çok heyecanlıyım. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Burada olmak beni fazlasıyla iyi hissettiriyor. Çok iyi karşılandım." ifadelerini kullandı.

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Mehmet Tok
3.09.2022 08:49
Beşiktaş'ta atamadığı golleri Fenerbahçe'de atarsa FB yi şampiyon yapar. Bence çok iyi bir transfer.  
 
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