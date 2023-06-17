Fenerbahçe'ye Türk hoca geliyor. Ali Koç açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusuyla ilgili, "Türkiye'yi bilmeyen bir hocayla yeni sezona başlamamızın risk taşıdığına karar verdik. Yeni sezon için camiamızı iyi bilen bir Türk hoca olacak.'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye Türk hoca geliyor. Ali Koç açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Ali Koç açıklamasında, "Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik." ifadelerini kullandı.

''CAMİAYI BİLECEK BİR HOCA''
Ali Koç konuşmasının devamında "Camiayı bilecek, camianın evladı olacak, Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Türkiye'yi bilen yabancı hoca 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize uyabilecek hoca dediğiniz zaman 4'ü geçmiyor. Bir sürü isim atılıyor, siz olumsuz anlamda heyecanlandırılıyorsunuz. Sosyal medyada tepkiler yağıyor. Camiayı bilen, ruhu bilen 2 tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız." dedi.

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