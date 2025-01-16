Fenerbahçe'ye Tuta şoku! İzin vermiyorlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye Tuta şoku! İzin vermiyorlar

Fenerbahçe'nin stoper bölgesine transfer etmek istediği Eintracht Frankfurtlu futbolcu Tuta'ya kulübünün izin vermediği iddia edildi.

Fenerbahçe devre arası transfer döneminde defans bölgesini güçlendirmek istiyor. Sarı lacivertlilerin listesindeki oyunculardan Eintracht Frankfurtlu Tuta için çalışmalar sürüyor.

Alman basınında çıkan habere göre Eintracht Frankfurt, Tuta'yı takımda tutmak istiyor ve şu an pazarlık yapmıyor. Fenerbahçe'nin ısrarlı tutumu ve oyuncununda gelmek istemesi sebebiyle bu transferin tamamlanması bekleniyordu.

"ONU SATMANIN BİR ANLAMI YOK"

Geçtiğimiz günlerde Eintracht Frankfurt Sportif Yönetim Kurulu Üyesi Markus Krösche, Tuta transferi için "Ben bununla hiç ilgilenmiyorum. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok." dedi.

Eintracht Frankfurt teknik direktörü Dino Toppmöller ise Tuta konusunda "Bunu okuduğumda (transfer dedikodusu) ben de şaşırdım. Bunun doğruluğundan emin değilim. Tuta bizimle tamamen iyi hissediyor ve çok önemli bir oyuncu. Onu satmanın bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

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