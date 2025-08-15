Fenerbahçe'ye Uche önerisi!

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play Off Turu'nda Benfica oynayacağı kritik maçlar öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Bir yandan transfer listesindeki oyuncularla ilgili görüşmelerde bulunan sarı lacivertli yönetim bir taraftan da menajerler aracılığıyla önerilen isimlerin durumunu değerlendiriyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'ye önerilen isimlerden birisi de La Liga ekibi Getafe'de forma giyen Nijeryalı oyuncu Christantus Uche oldu.

Uche konusunda herhangi bir geri dönüş sağlamayan Fenerbahçe yönetimi, 22 yaşındaki oyuncu ile ilgili Jose Mourinho'nun kararına göre hareket edecek.

Geçtiğimiz sezon Getafe ile 37 maça çıkıp 4 gol, 7 asistlik performans sergileyen Uche'nin piyasa değeri 15 milyon Euro.