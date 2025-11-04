Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya temsilcizi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele perşembe gecesi 23.00'te başlayacak. UEFA, maçta düdük çalacak haekemi açıkladı.

Fenerbahçe'ye Viktoria Plzen karşısında Hollandalı hakem! - Resim : 2

VIKTORIA PLZEN-FENERBAHÇE MAÇI ALLARD LINDHOUT'UN

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Viktoria Plzen ile oynayacağı mücadelede Hollandalı hakem Allard Lindhout düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre; Lindhout'un yardımcılıklarını Hollanda Futbol Federasyonundan Rogier Honig ve Johan Balder yapacak.

