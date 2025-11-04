Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Çekya temsilcizi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele perşembe gecesi 23.00'te başlayacak. UEFA, maçta düdük çalacak haekemi açıkladı.
VIKTORIA PLZEN-FENERBAHÇE MAÇI ALLARD LINDHOUT'UN
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Viktoria Plzen ile oynayacağı mücadelede Hollandalı hakem Allard Lindhout düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre; Lindhout'un yardımcılıklarını Hollanda Futbol Federasyonundan Rogier Honig ve Johan Balder yapacak.