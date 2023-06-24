Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler geliyor: Anlaşma çok yakın

Kanarya, geleceğe yatırım yapma amacıyla genç oyuncuyu renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, bu kapsamda Bucaspor 1928 forması giyen Efe Konuşkan'ı transfer edecek.

Oyun tarzı ve tekniğiyle Arda Güler benzetmesi yapılan 2008 doğumlu Efe Konuşkan'ın ailesiyle anlaşan Fenerbahçe, Bucaspor ile yaptığı görüşmelerde de sona geldi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Sports Digitale'a açıklama yapan Bucaspor Futbol Akademi Direktörü Engin Dursun, "Efe Konuşkan’ın ailesi ile görüşmeler yapıldı ve anlaşıldı. Şimdi de Fenerbahçe ile kulübümüz arasında görüşmeler gerçekleşiyor. Anlaşmaya çok yakınız" şeklinde konuştu.

EFE KONUŞKAN KİMDİR?

Efe Konuşkan, 3 Şubat 2008'de İzmir'de doğdu. Futbolu Bucaspor'da başlayan Efe, 10 yaşında kulübün lisanslı futbolcusu oldu.

2022 yılında ise tecrübe kazanması adına İzmir'in amatör kulübü Canlı Spor'a transfer edilmişti.

15 yaşındaki Efe Konuşkan 2022-23 sezonu başında Bucaspor 1928'e dönmüştü.