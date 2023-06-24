Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler geliyor: Anlaşma çok yakın

Fenerbahçe, Bucaspor forması giyen Efe Konuşkan'ı transfer ediyor. Bucaspor cephesi ise "Anlaşmaya çok yakınız" dedi.

Fenerbahçe'ye yeni Arda Güler geliyor: Anlaşma çok yakın

Kanarya, geleceğe yatırım yapma amacıyla genç oyuncuyu renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, bu kapsamda Bucaspor 1928 forması giyen Efe Konuşkan'ı transfer edecek.

Oyun tarzı ve tekniğiyle Arda Güler benzetmesi yapılan 2008 doğumlu Efe Konuşkan'ın ailesiyle anlaşan Fenerbahçe, Bucaspor ile yaptığı görüşmelerde de sona geldi.

AÇIKLAMA YAPILDI
Sports Digitale'a açıklama yapan Bucaspor Futbol Akademi Direktörü Engin Dursun, "Efe Konuşkan’ın ailesi ile görüşmeler yapıldı ve anlaşıldı. Şimdi de Fenerbahçe ile kulübümüz arasında görüşmeler gerçekleşiyor. Anlaşmaya çok yakınız" şeklinde konuştu.

EFE KONUŞKAN KİMDİR?
Efe Konuşkan, 3 Şubat 2008'de İzmir'de doğdu. Futbolu Bucaspor'da başlayan Efe, 10 yaşında kulübün lisanslı futbolcusu oldu.

2022 yılında ise tecrübe kazanması adına İzmir'in amatör kulübü Canlı Spor'a transfer edilmişti.

15 yaşındaki Efe Konuşkan 2022-23 sezonu başında Bucaspor 1928'e dönmüştü.

efe.png

09cdcc25abcc4fb9babe3ea6d85036cd.jpg

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Ormanlara giriş yasağında ilk gün Güncel
Ormanlara giriş yasağında ilk gün
Kısmet 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Kısmet 3 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kısmet yeni bölüm ne zaman?
Yuvada mahsur kalan leylekler koruma altına alındı Yaşam
Yuvada mahsur kalan leylekler koruma altına alındı
WhatsApp’tan bir yenilik daha. 3 tane seçenek olacak Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp’tan bir yenilik daha. 3 tane seçenek olacak
Emre Utkucan raporları Okan Buruk yeni 10 numarası ortaya çıktı Spor
Emre Utkucan raporları Okan Buruk yeni 10 numarası ortaya çıktı
Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinin dansı olay oldu. Geceye dair bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı Magazin
Beren Saat ile Kenan Doğulu çiftinin dansı olay oldu. Geceye dair bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı
Masterchef Eray kimdir? Masterchef All Star Eray kaç yaşında nereli? Keşfet
Masterchef Eray kimdir? Masterchef All Star Eray kaç yaşında nereli?