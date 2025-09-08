Fenerbahçe'ye yeni transferinden çok kötü haber! Sadece 1 maça çıkmıştı...

Meksika ile Japonya arasında oynanan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamadı. Tecrübeli Oyuncunun sağlık durumu belli oldu.

EDSON ALVAREZ 1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Edson Alvarez, Meksika'nın Japonya ile oynadığı maçın 32. dakikasında sakatlandı. Sağ arka üst baldırından sorun yaşayan Alvarez oyuna devam edemedi. Detaylı kontrolden geçecek olan yıldızın 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde sadece 11 maçı sakatlık nedeniyle kaçırmıştı.

Fenerbahçe, Meksikalı orta sahayı West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Alvarez, şu ana kadar sarı-lacivertlilerde 1 maçta forma giydi.

