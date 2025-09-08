Fenerbahçe'ye yeni transferinden çok kötü haber! Sadece 1 maça çıkmıştı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye yeni transferinden çok kötü haber! Sadece 1 maça çıkmıştı...

Fenerbahçe'nin yeni transfer Edson Alvarez'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Ülkesi Meksika'nın, Japonya ile oynadığı mücadelede sakatlanan yıldız oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu.

Meksika ile Japonya arasında oynanan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleyi tamamlayamadı. Tecrübeli Oyuncunun sağlık durumu belli oldu.

EDSON ALVAREZ 1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Edson Alvarez, Meksika'nın Japonya ile oynadığı maçın 32. dakikasında sakatlandı. Sağ arka üst baldırından sorun yaşayan Alvarez oyuna devam edemedi. Detaylı kontrolden geçecek olan yıldızın 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

b.jpeg

27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde sadece 11 maçı sakatlık nedeniyle kaçırmıştı.

Fenerbahçe, Meksikalı orta sahayı West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Alvarez, şu ana kadar sarı-lacivertlilerde 1 maçta forma giydi.

