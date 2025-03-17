Fenerbahçe’yi bal yapmayan arıya benzettiler! Bir oyuncu çok dikkat çekti

Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. Haftasında Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Samsunspor’da Mouandilmadji ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla rakibini takımını 10 kişi bıraktı. Alınan beraberlik ile Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 9 oldu.

Maç sonrası yapılan yorumlarda Fenerbahçe’nin kendi evinde oynadığı etkisiz oyuna dikkat çekildi. Spor yazarları sarı lacivertlileri baş yapmayan arıya benzetirken bir oyuncunun performansına özellikle dikkat çekti.

Spor yazarlarının yaptığı yorumlar şöyle:

Gürcan Bilgiç (Fotomaç): Böyle maçları çözsün, bu defans dirençlerini kırsın diye alınan oyuncuların, birer birer erittiği fırsatlardı bunlar. Sezon sonuna 11 finali vardı Fenerbahçe'nin ama puan kaybedeceği maç bu olmamalıydı. Kendi sahasında coşkulu taraftarı önünde, doğru bir hakem yönetiminde, mazeretlerine rağmen çözmeyi başarmalarıydı. Sahanın Fenerbahçe adına yıldızı Oğuz Aydın oldu. Tribünlerin heyecanı Talisca veya sezonun ustası Tadic değil. Enseyi karartmamak lazım. Samsun takımından ve başkanın benzer iddiayı direnci, evlerindeki Galatasaray maçında gösterecekler mi, beklemek lazım. 10 maç var daha, köprünün altından çok sular akar.

Ahmet Çakar (Sabah): Fenerbahçe belki de şampiyonluğu direkt etkileyecek çok ciddi bir puan kaybı yaşadı. Üstelik baktığımızda da aman aman gol pozisyonları yok. İlk yarıya bakıyoruz, Fenerbahçe maçı domine etti, Samsunspor rakip kaleye gidemedi. Ama bal yapmayan arı misali topu sürekli kontrolünde tutan sarı-lacivertliler tek pozisyon yakalayamadı.“

Oğuz Aydın, iyi işler yapmaya çalışıyor ama arkadaşları ona ayak uyduramıyor. Talisca, "Beni bu takıma niye aldılar, ben bitiğim" gibi oynadı. Şut atmak istiyor, yere düşüyor. Mücadele etmek istiyor, top kaybediyor. Sonuçta haftalar ilerledikçe iyi olacağına kötüye gidiyor.

İlker Yağcıoğlu (Takvim): Antalyaspor maçından önce Fenerbahçe için en büyük tehlike Rangers deplasmanındaki 120 dakikalık oyun, sonrasında penaltılar, ortaya konan olağanüstü mücadelenin getireceği yorgunluktu. Açıkçası öyle de oldu. Maç boyu özellikle hücum anlamında üretmekten uzak bir Fenerbahçe izledik. Mourinho, öndeki ikiliyi Dzeko ve Talisca ile oluşturmuştu. Ama bu ikili, birbirine uyum sağlayamadı.

Mustafa Denizli (HT Spor): Esasında yarışın tayin edicisi Fenerbahçe... Fenerbahçe'yi çok zor bir maçın beklediğini tahmin ediyordum. Samsunspor, Anadolu takımları içerisinde defansif aksiyonları en iyi yerine getiren takımlardan birisi. Fenerbahçeliler, her şeyin normal olduğunu düşünüyor ama sarı lacivertliler bu maça normal şartlar altında çıkmadı. Türkiye saati ile perşembe günü başlayan Rangers maçı cuma günü bitti. 120 dakika mücadele etmiş, iyi oynamış, maçı kazanmış ve sonunda büyük bir üzüntü yaşamış takım. Futbolcular böyle maçlardan sonra kolay kolay uyuyamaz. Fenerbahçe'nin şanssızlığı milli maç sebebiyle pazartesi gününe maç koyamamaları.