Fenerbahçe’yi bekleyen büyük tehlike: İtalyan kulübü devreye girdi

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Fenerbahçe’yi bekleyen büyük tehlike: İtalyan kulübü devreye girdi

Fenerbahçe’nin transfer planlarını büyük ölçüde etkileyecek bir gelişme yaşandı. İtalya’dan gelen bir haber sarı lacivertlileri bekleyen tehlikeyi ortaya koydu.

Ara transfer döneminde Galatasaray anlaşmak üzereyken Fenerbahçe'nin araya girip transfer ettiği Milan Skriniar, performansıyla beklentileri fazlasıyla karşıladı.

Fenerbahçe, PSG'nin gelecek sezon planları arasında yer almayan Skriniar'ın bonservisini almak isterken sarı-lacivertlilere bu transferde bir rakip daha çıktı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Lazio'nun stoper adayları arasında Milan Skriniar da yer alıyor.

Mario Gila ve Alessio Romagnoli'nin sezon sonunda Lazio'dan ayrılmasının beklendiği aktarılırken, Lazio'nun bu isimlerin yerine arayışlara başladığı ve Skriniar'ın da listede olduğu belirtildi.

Öte yandan Milan Skriniar'ın yıllık 8 milyon euroluk maaşının bu transferin önündeki en büyük engel olduğunun altı çizildi.

İtalya'da Sampdoria ve Inter formaları giyen Skriniar, 2023 yazında PSG'nin yolunu tutmuştu.

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