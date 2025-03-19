Fenerbahçe’yi eleyen Rangers stadyumda iftar düzenledi

Kaynak: İHA
Fenerbahçe’yi eleyen Rangers stadyumda iftar düzenledi

Fenerbahçe’yi UEFA Avrupa Ligi’nde eleyen Rangers çarpıcı bir organizasyona imza attı. İskoç ekibi stadyumda iftar düzenledi.

İskoçya ekibi Rangers, iç saha maçlarını oynadığı Ibrox Stadyumu'nda iftar organizasyonu düzenlendi. Stadyumda oruçlarını açan taraftalar, daha sonra kendilerine ayrılan bölümde namaz kıldı.

İskoçya Ligi takımlarından Rangers, Ramazan ayı dolayısıyla Ibrox Stadyumu'nda iftar organizasyonu gerçekleştirdi. Programa Rangers CEO'su Patrick Stewart ve Rangers Yardım Vakfı Genel Müdürü Connal Cochrane'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 250 kişi katıldı. Oruçlarını açmak için stadyuma gelen taraftarlar, daha sonra kendilerine ayrılan bölümde namaz kılarak dua etti.

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