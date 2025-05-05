Fenerbahçe'yi evinde kaybettiği puanlar yaktı

Ülker Stadı'nda Gedson Fernandes'in golüyle Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Jose Mourinho'nun ekibi, bu sezon siyah-beyazlı rakibiyle karşılaştığı ikinci lig maçında da mağlup oldu.

Beşiktaş'a karşı son olarak 2004-2005 sezonunda iki lig maçını da mağlubiyetle kapatan Fenerbahçe, 20 yıl sonra rakibinden bir sezonda puan alamazken, zirvenin de uzağına düştü.

SON 4 MAÇTA BİR GALİBİYET

İç sahadaki ilk puan kaybını 6. haftada Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak yaşayan sarı-lacivertliler, bu mücadelenin ardından evinde üst üste 9 galibiyet alarak seri yakaladı.

Son haftalara kadar lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, sahasındaki puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

GALATASARAY'DAN 8 PUAN GERİYE DÜŞTÜ

9 maçlık galibiyet serisi iç sahadaki 0-0'lık Reeder Samsunspor mücadelesiyle son bulan Jose Mourinho'nun ekibi, bu maçın ardından evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u mağlup etmeyi başarmıştı. Sarı-lacivertli takım son 2 iç saha mücadelesinde ise yalnızca 1 puan alabildi. Bellona Kayserispor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, dün oynanan derbi maçta da Beşiktaş'a 1-0 kaybederek son 4 iç saha maçının 3'ünde 7 puan bırakarak zirvenin 8 puan gerisine düştü.