Fenerbahçe'yi evinde kaybettiği puanlar yaktı

Kaynak: AA
Fenerbahçe'yi evinde kaybettiği puanlar yaktı

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'a evinde 1-0 mağlup olarak ligin bitimine 4 maç kala zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, bu sezon sahasında kaybettiği puanlarla şampiyonluktan uzaklaştı. Sarı-lacivertliler son 4 iç saha maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi.

Ülker Stadı'nda Gedson Fernandes'in golüyle Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Jose Mourinho'nun ekibi, bu sezon siyah-beyazlı rakibiyle karşılaştığı ikinci lig maçında da mağlup oldu.

Beşiktaş'a karşı son olarak 2004-2005 sezonunda iki lig maçını da mağlubiyetle kapatan Fenerbahçe, 20 yıl sonra rakibinden bir sezonda puan alamazken, zirvenin de uzağına düştü.

SON 4 MAÇTA BİR GALİBİYET

İç sahadaki ilk puan kaybını 6. haftada Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak yaşayan sarı-lacivertliler, bu mücadelenin ardından evinde üst üste 9 galibiyet alarak seri yakaladı.

Son haftalara kadar lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, sahasındaki puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

GALATASARAY'DAN 8 PUAN GERİYE DÜŞTÜ

9 maçlık galibiyet serisi iç sahadaki 0-0'lık Reeder Samsunspor mücadelesiyle son bulan Jose Mourinho'nun ekibi, bu maçın ardından evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u mağlup etmeyi başarmıştı. Sarı-lacivertli takım son 2 iç saha mücadelesinde ise yalnızca 1 puan alabildi. Bellona Kayserispor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, dün oynanan derbi maçta da Beşiktaş'a 1-0 kaybederek son 4 iç saha maçının 3'ünde 7 puan bırakarak zirvenin 8 puan gerisine düştü.

Son Haberler
Kars'ta silah operasyonu!
Kars'ta silah operasyonu!
Altay'da Onur Efe tüm dikkatleri üzerine çekti
Altay'da Onur Efe tüm dikkatleri üzerine çekti
Ünlü gazeteci Barış Terkoğlu'ndan gündemi sarsacak 'diploma' iddiası!
Ünlü gazeteci Barış Terkoğlu'ndan gündemi sarsacak 'diploma' iddiası!
Trendyol 1. Lig son hafta tek maç hariç aynı saatte başlayacak
Trendyol 1. Lig son hafta tek maç hariç aynı saatte başlayacak
Çin antik bilgiyi teknolojiye aktardı: Sohar Max başardı
Çin antik bilgiyi teknolojiye aktardı: Sohar Max başardı