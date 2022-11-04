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Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe'nin eleme turundaki rakibi pazartesi günü belli olacak

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 06:48
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Fenerbahçe'yi güçlü takımlar bekliyor

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki son maçında Dinamo Kiev'i 2-0 yenerek grubu lider tamamlayan Fenerbahçe'nin eleme turundaki rakibi pazartesi günü belli olacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle:

Avrupa Ligi grup ikincileri: PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes, Monaco

Şampiyonlar Ligi'nden gelenler: Ajax, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Sporting

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