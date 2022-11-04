﻿Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki son maçında Dinamo Kiev'i 2-0 yenerek grubu lider tamamlayan Fenerbahçe'nin eleme turundaki rakibi pazartesi günü belli olacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle:
Avrupa Ligi grup ikincileri: PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes, Monaco
Şampiyonlar Ligi'nden gelenler: Ajax, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburg, Sevilla, Shakhtar Donetsk, Sporting
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