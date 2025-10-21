Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Stuttgart mücadelesiyle lig ve Avrupa için çok kritik bir viraja girecek. Sarı-lacivertlileri, 6 Kasım'a kadarki süreçte çok kritik 4 sınav bekliyor. Bunların 2'si Süper Lig'de ve 2'si Avrupa Ligi'nde. Domenico Tedesco ve öğrenciler peş peşe 3 zorlu deplasmana çıkacak.

Kanarya, Avrupa'da ilk olarak perşembe günü Avrupa Ligi'nde sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Stuttgart maçından sonra ligin formda takımlarından Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

2 KASIM'DA BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Fenerbahçe, Gaziantep maçının ardından hafta içerisini boş geçecek. Tedesco ve öğrencileri, 2 Kasım Pazar günü derbi heyecanı yaşayacak. Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe'nin deplasman turu, 6 Kasım Perşembe günü Çekya'da sona erecek. Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi'ndeki 4. sınavını Viktoria Plzen karşısında verecek. Fenerbahçe'nin bu 4 mücadeleden alacağı sonuçlar hem lig hem de Avrupa'daki rotası açısından belirleyici olacak.