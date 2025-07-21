Fenerbahçe'yi kura heyecanı sardı! İşte muhtemel rakipler...

Kaynak: AA
Fenerbahçe'yi kura heyecanı sardı! İşte muhtemel rakipler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme turu kurası bugün çekilecek. Turnuvaya 3. turdan katılacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin de rakibi belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekilecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.

Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan dahil olacak Fenerbahçe'nin lig yolunda yer alacağı "Devler Ligi" kurası, TSİ 13.00'te başlayacak.

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Sarı-lacivertliler, Benfica, Club Brugge, Feyenoord veya Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kazananıyla rakip olacak.

Rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

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