Fenerbahçe’yi Mart ayında zorlu maçlar bekliyor

Merakla beklenen Galatasaray derbisinden golsüz eşitlikle ayrılan Fenerbahçe, şubat ayını kupadaki Gaziantep FK maçıyla tamamlayacak. Sarı lacivertliler, mart ayında ise Avrupa ve ligde birbirinden önemli maçlara çıkacak.



Fenerbahçe, mart ayını 2 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Antalyaspor maçıyla açacak.



Sarı-lacivertliler, daha sonra ise 6-13 Mart tarihlerinde UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Rangers'a karşı ilk maçı sahasında oynayacak ve rövanşta Ibrox'a konuk olacak. Sarı lacivertliler, iki Rangers maçının arasındaki haftayı ise ligde BAY geçecek.



Fenerbahçe, Rangers maçlarının ardından ligde 16 Mart Pazar günü sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynayacağı maçın ardından tüm liglere milli maçlar nedeniyle ara verilecek.



Jose Mourinho'nun ekibi, mart ayını 29-31 Mart haftasında oynayacağı Bodrum FK maçıyla kapatacak.