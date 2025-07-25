Fenerbahçe'yi rahatlatan paylaşım! Hancko imzayı attı

La Liga devi Atetico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hollanda temsilcisi Feyenoord'dan Slovak stoper David Hancko'yu renklerine bağladı.
Dávid Hancko ✍️ pic.twitter.com/Oqsc1uPW0z— Atlético de Madrid (@Atleti) July 25, 2025
İspanya basınında, transferin 30 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleşeceği öne sürüldü.
Kariyerinde Zilina, Fiorentina ve Sparta Prag'da oynayan Hancko, 2022'de Feyenoord'a transfer olmuştu.
Piyasa değeri 30 milyon euro olan Hancko, Feyenoord formasıyla 140 maça çıkmış, 15 gol atmıştı.