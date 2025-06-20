Fenerbahçe'yi reddetmişti! Dusan Vlahovic'e Galatasaray'dan teklif

Juventus'un yüksek maliyeti nedeniyle yolları ayırmak istediği Dusan Vlahovic için Fenerbahçe devreye girmiş ve teklifini yapmıştı. Yıldız oyuncunun bu teklifi reddettiği öğrenilmişti. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ın, Vlahovic'e teklif götürdüğü iddia edildi.

DUSAN VLAHOVIC'TEN FENERBAHÇE'DEN SONRA GALATASARAY'A DA RET!

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Vlahovic, Fenerbahçe'nin teklfini reddetmişti. Sırp golcüye Galatasaray'ın da teklif yaptığı ve futbolcudan cevap geldiği belirtildi. Vlahovic'in Galatasaray'ın teklifini de reddettiği aktarıldı.

KARARINI VERDİ

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklif bekleyen Vlahovic çarpıcı bir karar aldığı belirtildi.

Buna göre; 25 yaşındaki santrfor, Avrupa'da beklediği kulüplerden teklif alamaması ve Juventus'un maaşını 12'den 8 milyon euroya düşürmesini istemesi durumunda, 2026 yılına kadar olan sözleşmesini tamamlayıp takımdan ayrılacak.