Fenerbahçe’yi sarsan olay! Takım arkadaşının karısına mesaj yazdı, tekme tokat dayak yedi

Fenerbahçe’ye transfer olduğu günden beri forma şansı bulamayan Ryan Kent’in, geçtiğimiz hafta sözleşmesi feshedilmişti.

Gazeteci Emre Bol, Youtube’daki son programında İngiliz futbolcu Kent için ilginç bir iddiada bulundu.

"FUTBOLCUNUN EŞİNE MESAJ ATIYOR"

Bol, Kent'in geçen sezon takım arkadaşının eşine mesaj attığını ve bu nedenle Samandıra Tesisleri'nde tekme tokat dövüldüğünü iddia etti.

Bol katıldığı yayında "Ryan Kent Fenerbahçe'de geçen sezon Yugoslav bir futbolcunun eşine mesaj atıyor. Bunu tekme tokat dövüyorlar tesislerde, Samandıra'da…" ifadelerini kullandı.

1 GOL VE 1 ASİSTİ VAR

Geçen sezonun başında İskoç ekibi Rangers ile sözleşmesi sona erdikten sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent, sarı-lacivertli formayı toplamda 19 maçta giydi. Kent, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki İngiliz futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.