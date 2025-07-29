Fenerbahçe'yi telefonda reddetmişti! İspanya'ya geri dönüyor

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Fenerbahçe'yi telefonda reddetmişti! İspanya'ya geri dönüyor

Fenerbahçe'yi reddeden İspanyol kanat oyuncusu Bryan Zaragoza ülkesine dönüyor.

Fenerbahçe'nin Bayern Münih'ten kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Bryan Zaragoza İspanya'ya geri dönme kararı aldı.

Her ne kadar Bayern Münih ile bonservis konusunda el sıkışsa da sarı lacivertli kulübün transfer teklifini reddeden İspanyol kanat oyuncusunun yeni adresi Celta Vigo oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Bayern Münih ile Celta Vigo arasında 23 yaşındaki genç yıldızın satın alma opsiyonlu kiralık transferi konusunda her türlü anlaşmaya varıldı.

Alman basınından Kicker, Zaragoza'nın, Fenerbahçe'nin teklifini bizzat Jose Mourinho'yu arayarak telefonda reddettiğini yazmıştı.

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