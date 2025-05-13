Mert Hakan Yandaş gerçeği: Böyle hastanelik oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mert Hakan Yandaş gerçeği: Böyle hastanelik oldu

Fenerbahçe'de bir süredir hastanede tedavi gören Mert Hakan Yandaş'ın sağlığıyla ilgili gerçek ortaya çıktı. Milli oyuncu için kulübünden de resmi bir açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yaşadığı enfeksiyon sebebiyle formasından uzak kalan Mert Hakan Yandaş için ortaya birçok iddia atılmıştı. Son olarak yaptırdığı dövme nedeniyle enfeksiyon kaptığı iddiaları gündeme gelmişken Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı.

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FENERBAHÇE'DEN MERT HAKAN YANDAŞ AÇIKLAMASI

Mert Hakan için kulüp kaynaklarından yapılan açıklamada, "Mert Hakan Yandaş’ın dövmesi sağ ayağında enfeksiyon ise sol ayağında oluştu. Olayın dövmeyle uzaktan yakından bir alakası yok. Oyuncu sıradan bir enjeksiyon olduktan sonra, o bölgede kolayca izah edilemeyecek bir şekilde bir enfeksiyon oluştu. Çok ender rastlanan bir durum.

Samandıra’da sağlık ekibimiz duruma derhal müdahale etti. Ancak bir türlü düzelmediği gibi daha da büyüdü. Bunun üzerine 7/24 tamamen steril bir ortamda tedavinin yapılması için hastaneye yatışı uygun bulundu. Orada da bu enfeksiyon geçmeyince ameliyata alındı. Şimdi sağlık durumu günden güne düzeliyor. En kısa süre içinde bu şanssız olayı atlatıp futbola dönmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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