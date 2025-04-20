Fenerbahçe'yi yıkan son dakika golleri

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. 2-1 geriye düştüğü maçta 3-2'lik skor avantajını yakalayan sarı lacivertliler 90+4. dakikada Talha Sarıaslan'ın golüne engel olamadı.

TALHA SARIASLAN'IN SON DAKİKA GOLÜ

Son dakikada yediği golle çok değerli iki puan bırakan Fenerbahçe lider Galatasaray ile puan farkının 5'e çıkmasını engelleyemedi. Talha Sarıaslan'ın 90+4.dakikada attığı gol Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıllarda yediği son dakika gollerini ve kaybettiği şampiyonlukları hatırlattı.

EZE'NİN GOLÜ 90+6. DAKİKADA GELDİ

24 Nisan 2023 Fenerbahçe, İstanbulspor ile 3-3 berabere kalırken 90+6.dakikada Eze sarı lacivertli ağlara golü göndererek Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda yara almasına neden oldu.

MANAJ BERABERLİĞİ 90+3'TE GETİRDİ

22 Nisan 2024 yılında ise Fenerbahçe Sivasspor karşısında 2-1 galip durumdayken Rey Manaj, 90+3’te attığı penaltı golüyle skoru 2-2 yapmış ve bitime az bir süre kala Fenerbahçe'nin şampiyonluk hayallerini azaltmıştı. Sarı lacivertlilerin son dakikada yediği gollerle biten sezonlarda Galatasaray şampiyon oldu.