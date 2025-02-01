Fenerbahçe’yi zorlu fikstür bekliyor: 1 ayda 8 maç oynayacak

Kaynak: İHA
Fenerbahçe’yi zorlu fikstür bekliyor: 1 ayda 8 maç oynayacak

Süper Lig’de şampiyonluk iddiasını devam ettiren ve UEFA Avrupa Ligi’nde play off oynayacak Fenerbahçe’yi zorlu fikstür bekliyor. Sarı lacivertliler 1 ayda 8 maç oynayacak.

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan Fenerbahçe'yi, şubat ayında yoğun bir fikstür bekliyor.

Jose Mourinho'nun öğrencileri ligde 4, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda da 2'şer müsabakaya çıkacak. İlk olarak Süper Lig'in 22. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, 5 Şubat Çarşamba evinde Erzurumspor FK ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanına gidecek ve 4 gün sonra da UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Belçika ekibi Anderlecht ile kozlarını paylaşacak. Ligin 24. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Jose Mourinho'nun öğrencileri 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da Anderlecht ile karşı karşıya gelecek.

Bu müsabakadan 3 gün sonra derbide Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, 26 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.

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