Fenerberhçe ve Galatasaray sahaya çıkıyor: Avrupa’da kader gecesi

UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray bu akşam sahaya çıkıyor. Fenerbahçe kendi evinde Anderlecht’i konuk ederken Galatasaray ise AZ Alkmaar deplasmanında galibiyet için sahada olacak. Temsilcilerimiz UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna yükselmek için avantaj yakalamayı hedefliyor.

Avrupa’daki temsilcilerimiz içinde ilk maçı oynayan takım Fenerbahçe olacak. Sarı lacivertlilerin Anderlecht’i konuk edeceği maç saat 20.45’te başlayacak. Maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Kritik maç TRT 1’de canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, Anderlecht karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic'in de müsabakada oynaması beklenmiyor.

Karşılaşmada sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Mert Müldür, Osayi-Samuel, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Adryelson, Hey, Augustinsson, Dendoncker, Hazard, Stroeykens, Verscharen, Huerta, Dolberg.

GALATASARAY HOLLANDA DEPLASMANINDA

Galatasaray ise saat 23.00’da başlayacak maçta AZ Alkmaar’a konuk olacak. Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Sarı kırmızılılarda 6 oyuncu kritik maçta forma giyemeyecek.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, milli futbolcu Yunus Akgün ve Senegalli sol bek Ismail Jakobs sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada süre alamayacak. Teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Ajax mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez'den de yararlanamayacak.



Ayrıca isimleri UEFA listesinde yer almayan yeni transferler Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski ve Arda Ünyay'ın yanı sıra genç oyuncular Eyüp Aydın ile Gökdeniz Gürpüz de sahaya çıkamayacak.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

AZ Alkmaar: Owusu - Oduro, Kasius, Goes, Penetra, Wolfe, Mijnans, Clasie, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrot.



Galatasaray: Muslera, Jelert, Cuesta, Abdülkerim, Berkan, Kaan, Sara, Barış Alper, Mertens, Sallai, Morata.