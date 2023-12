Fenercioğlu'ndan dev işbirliği

Fenercioğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, 2021 yılında 50 milyon euro, 2022 yılında 75 milyon euro, 2023 yılında 85 milyon Euro ciro yaptıklarını açıklayarak, 2024 yılında ciro hedeflerinin 150 milyon Euro olduğunu açıkladı.

Neo Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yener Yıldırım, yönettikleri 55 adet yatırım fonu ile toplam yönetilen varlık büyüklüğünün 750 Milyon Dolar sınırına ulaştığını açıkladı.

Fenercioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu ve Neo Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yener Yıldırım ortak yaptıkları açıklamada; gerçekleşen işbirliğiyle kurulan fonlar aracılığıyla, yatırımların enflasyona yenilmeyip, dövize karşı da değerlenecek taşınmaz yatırımlarını hedeflediklerini ve her bir fon için büyüklük hedefinin 500.000.000 TL olduğunu söylediler.

Yönettiği yatırım fonu sayısı 55, toplam Fon büyüklüğü ise 750 Milyon Dolara ulaşan ve yatırımcılara gayrimenkul, menkul kıymet, özel sermaye ve teknoloji yatırımlarını çeşitlendirme konularında portföy yönetim hizmetleri sunan Neo Portföy Yönetimi A.Ş. ile gayrimenkul sektöründe başta Antalya ve Alanya olmak üzere hem ülke içinde, hem de ülke dışında birçok noktada projeleri bulunan Fenercioğlu A.Ş., işbirliği gerçekleştirdi.

Neo Portföy ile arsa ve karma gayrimenkul yatırım fonu işbirliği gerçekleştirdik

6 Aralık’ta Wyndham Grand İstanbul Levent’te gerçekleşen basın toplantısında konuşan Fenercioğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu, 2018 yılında tecrübeli bir ekip tarafından temelleri atılan Şirketlerinin, hali hazırda 10 farklı ilde tüm taşınmaz tiplerine yatırım yapan Neo Portföy gibi kurumsal bir yatırımcı ile arsa ve karma gayrimenkul yatırım fonu işbirliği gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Fenercioğlu Arsa ve Karma Gayrimenkul Yatırım Fonları; yatırımcıların kollektif olarak bir araya gelerek, güçlerini birleştirip kamu gözetiminde ve şeffaflığında arsalara ve kira getirili gayrimenkullere yatırım yapmalarına olanak veren birer yatırım aracı. Fonlarla, yatırımların enflasyona yenilmeyip, dövize karşı da değerleneceği taşınmaz yatırımlar hedefleniyor.

Türkiye genelinde 20 tane devam eden büyük ölçekli projelerimiz var

2014 yılından bu yana pek çok prestijli projeyi hayata geçirerek bugüne kadar yaklaşık 500 bin metrekare alanda taahhüt ettiği işleri tamamladıklarını açıklayan Fenercioğlu, “Fenercioğlu, 2014 yılında inşaat sektöründe çözümleri ve mükemmeliyet anlayışıyla faaliyet göstermek üzere kuruldu. Bu süre zarfında, sunduğumuz projelerin kapsamı, çeşitliliği ve kalitesi, sektördeki liderliğimizi perçinlememize olanak sağladı. Firmamız, Türkiye genelinde 25 tane tamamlanmış proje ve 20 tane devam eden büyük ölçekli proje ile başarılarını taçlandırmıştır.

Şehrin en büyük kentsel dönüşüm projesinin iştirakiyiz

Fenercioğlu Şirketler Grubu olarak kuruluş yerimiz olan Antalya’nın yanı sıra Türkiye’de Bodrum Gümüşlük ve İzmir Göztepe’de de yatırımlarımız sürmektedir. İzmir Göztepe’de yer alan, içinde AVM, cami, sağlık ocağı, anaokulu ve engelli okulu ve çeşitli yaşam alanlarının bulunduğu şehrin en büyük kentsel dönüşüm projesinin iştirakiyiz.

Kuzey Kıbrıs’ta toplamda 94.418 m2 alanda inşaat faaliyetlerimizi sürdürüyoruz

Bahsettiğimiz yurtiçi ve yurtdışı bütün projelerin satış stratejileri kendi ekibimiz olan satış ofisimizde planlanmaktadır. Önümüzdeki seneyle beraber yaklaşık olarak 3 bin konut üretimi yapılması planlanmaktadır. Kuzey Kıbrıs'ta firmamız bünyesinde yürütülen 8 projeden biri, adanın ikinci büyük projesi olma özelliğini taşıyor ve İspanya'da devam eden 1 projemizle birlikte de uluslararası alanda varlığımızı sürdürüyoruz. Kuzey Kıbrıs’ta şirketimize ait öz sermaye ile alınmış toplamda 94.418 m2 alanda inşaat faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz.

2024 yılında firmamızın ciro hedefi 150 milyon euro

Fenercioğlu Şirketler Grubu olarak 2021 yılında gerçekleşen ciromuz 50 milyon euro 2022 yılında 75 milyon euro, içinde bulunduğumuz 2023 senesinde ise 85 milyon Euro olarak gerçekleşti. 2024 yılında firmamızın ciro hedefi ise 150 milyon euro.

Sektörel alanlarda da faaliyet göstererek sektöre katma değer sağlıyoruz

Fenercioğlu olarak, inşaat sektöründe sadece konut projeleri değil, aynı zamanda ticari gayrimenkuller, altyapı projeleri ve kentsel dönüşüm alanlarında da faaliyet göstermekteyiz. Bu kapsamlı yaklaşım, müşterilerimize geniş bir yelpazede çözümler sunma yeteneğimizi ortaya koyar. İnşaat faaliyetlerimizin yanı sıra, gayrimenkul yatırım fonları, yapı denetimi, yapı malzemeleri ve hafriyat, iş makineleri ve tarım gibi sektörel alanlarda da faaliyet göstererek sektöre katma değer sağlıyoruz.

75.000 m2 alana ve 800 adet iş yerine ait 7 adet AVM’nin yapımını üstlendik

Firmamızın doğduğu Akdeniz Bölgesi’nde 75.000 m2 alana ve toplamda 800 adet iş yerine ait 7 adet AVM’nin yapımını üstlendik. Firmamız çatısı altında bulunan proje ofisimizde geçtiğimiz sene 200’yü aşkın proje çizildi. Yine Fenercioğlu iştiraklerinden olan 4 adet yapı denetim firmamız tarafından yaklaşık 5000 inşaatın mevzuata uygunluğuna ilişkin denetleme yapıldı. Tarım sektöründe ise 100 dönüm üzerinde avokado ve tropikal meyvelerin üretimini yapmaktayız.

Yatırımlarımızla yaklaşık 15 bin kişinin hayatında yer edineceğiz

Sıfırdan yaptığımız konut projeleri, kentsel dönüşüm projeleri, taahhütler, anlaşmaları imzalanmış ve yapım aşamasında olan yatırımlarımızla yaklaşık 15 bin kişinin hayatında yer edinmek için her geçen gün çalışmaya ve gelişmeye devam ediyoruz. Başarımızın arkasında ise her biri kendi alanında uzman 400 çalışma arkadaşımız yer alıyor. Bunun yanı sıra 100 kişilik mimar ve mühendis ekibimizle bir projenin başlangıcından bitimine kadar her aşamada uzmanlık ve öngörü ile hareket ediyoruz.

Değerlerimiz arasında dürüstlük, müşteri odaklılık ve sürekli gelişim var

Fenercioğlu Şirketler Grubu olarak vizyonumuz, uluslararası standartlarda yaratıcı ve sürdürülebilir projeler gerçekleştirerek sektörde liderliğimizi perçinlemek ve ülkemize ekonomik katkı sağlamaktır. Bu vizyon doğrultusunda, sektördeki en iyi uygulamaları benimseyerek müşteri memnuniyetini öncelikli kılarız. Değerlerimiz arasında dürüstlük, müşteri odaklılık ve sürekli gelişim bulunmaktadır.

Bu işbirliği yatırımcıların beklentilerine uygun çözümler sunacak

Ayrıca Neo Portföy olan iş birliğimiz ile birlikte gayrimenkul yatırım fonları aracılığıyla müşterilerimize sağladığımız yatırım fırsatları ile portföylerini çeşitlendirme imkanı sunuyoruz. Bu fonlar, profesyonel yönetimleri, likidite avantajları ve düşük giriş eşiği ile yatırımcılarımızın beklentilerine uygun çözümler sunmaktadır. Fenercioğlu Şirketler Grubu olarak, sektöre öncülük etmenin yanı sıra topluma değer katma sorumluluğunu da taşıyoruz. Bu bağlamda, iş etiği, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk prensiplerine sıkı sıkıya bağlı kalıyoruz.

Her iki gayrimenkul yatırım fonu, başta Akdeniz olmak üzere sahil bölgelerimize yoğunlaşacak

Fenercioğlu Arsa ve Karma Gayrimenkul Yatırım fonlarımızla, yatırımların enflasyona yenilmeyip, dövize karşı da değerleneceği taşınmaz yatırımlarını hedefliyoruz. Arsa Fonumuzda ana strateji, geleceğin gayrimenkul projelerine konu olacak doğru arsaları Fon portföyüne alıp zamanı geldiğinde bu arsaları satarak getiri elde etmektir. Karma Gayrimenkul Fonumuzda ana strateji ise; yenilikçi yatırım stratejileri ile kira ve değer artışı potansiyeli olan taşınmazlara yatırım yaparak getiri elde etmektir. Her iki Fonumuz da, başta Akdeniz olmak üzere sahil bölgelerimize yoğunlaşacaktır.

Potansiyeli yüksek taşınmazlara yatırım ana hedefimiz

Sahil şeridinin hızlı gelişen bölgelerindeki imarlı arsalara ve potansiyeli yüksek taşınmazlara yatırım ana hedefimizdir. Arsa Fonu, portföyüne aldığı arsaları değerine geldiğinde satacaktır. Karma Fon, portföyüne aldığı konut, dükkan, ofis gibi taşınmazlardan hem kira geliri elde edecek hem de taşınmazlar değerine geldiğinde taşınmazları satacaktır.

Fon süremiz 5+5 yıl

“Kural olarak” Fon yatırımcıları ancak fon süresi sonunda fondan çıkabilirler. Fon süremiz 5+5 yıldır. Ancak alınan arsalar ve taşınmazlar değerini bulur ve fon süresinden önce satılırlarsa, yatırımcılara dönem içinde de kar payı dağıtımı veya çıkış fırsatı tanınabilecektir.

Kimler GYF’ye Yatırım Yapabilir?

Fonlarımıza en az 1.000.000 TL veya katlarında yatırım yapılabilir. Her bir Fonumuz için büyüklük hedefi 500.000.000 TL’dir. En az 1.000.000 TL nakit veya benzeri varlığı olan gerçek veya tüzel kişi nitelikli yatırımcılar fona yatırım yapabilir. Bu şartları sağlayanlara, Sermaye Piyasası Kurulunca portföy yönetimi alanında lisans verilmiş Neo Portföy Yönetmi A.Ş.’de özel bir hesap açılarak fona girişi sağlanacak.” şeklinde konuşurken;

55 adet yatırım fonu ve 750 milyon doları aşan toplam varlık yönetimi yönetiyoruz

Neo Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yener Yıldırım da, “Bugün, yatırım dünyasına heyecan verici bir adım atmaktan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Neo Portföy olarak, gayrimenkul, menkul kıymet, özel sermaye ve teknoloji yatırımlarını çeşitlendirerek yönettiğimiz 55 adet yatırım fonu ve 750 milyon dolara ulaşan toplam varlık yönetimiyle finans dünyasında adından sıkça söz ettiren bir kuruluşuz. Yatırımcılarımıza özgün çözümler sunma konusundaki kararlılığımız sürmekte ve Neo Portföy bu kapsamda stratejik iş birlikleri ile büyümeye devam etmektedir. Vizyoner ve başarılı bir inşaat şirketi ile ortaklaşa kurduğumuz iki Gayrimenkul Yatırım Fonu'nu tanıtmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

Yönettiğimiz toplam taşınmaz büyüklüğü 2.500.000 m2 sınırına ulaştı

Neo Portföy olarak yönettiğimiz 18 adet Gayrimenkul Yatırım Fonunda bine yakın taşınmaz varlığı yönetmekteyiz. Gayrimenkul Yatırım Fonlarımız ile hemen hemen tüm taşınmaz türlerine yatırım yaptık ve tecrübemizi pekiştirdik. Yönettiğimiz toplam taşınmaz büyüklüğü 2.500.000 m2 sınırına ulaştı. Bugün sizlere tanıtımını yapacağımız Neo Portföy Fenercioğlu Gayrimenkul Yatırım Fonlarını da ekleyerek geniş taşınmaz yatırım yelpazemizi kararlılıkla çeşitlendireceğiz.

İki fonun toplam büyüklüğünün 40 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz

Neo Fenercioğlu fonları, güvenilir ve şeffaf bir yapıyla, özellikle Akdeniz bölgesindeki sürdürülebilir yatırımlara yoğunlaşarak, Türkiye'nin tarihi cazibe bölgesine odaklanmayı hedeflemektedir. Akdeniz bölgesi, tarih boyunca kültürel zenginlikleri, benzersiz doğal güzellikleri ve ekonomik potansiyeliyle daima yatırımcılar için bir cazibe merkezi olmuştur. Söz konusu Gayrimenkul Yatırım Fonlarımız, bu bölgede titizlikle seçilmiş arsalara ve kira getirisi olan taşınmazlara yoğunlaşarak, şeffaf bir yapı ve güvenilir bir yatırım aracı olarak öne çıkacak. Toplam büyüklüğünün 40 milyon dolara ulaşmasını beklediğimiz bu iki fonumuz ile yatırımcılarımız, hem bölgenin tarihi güzelliklerine ortak olacaklar hem de sektördeki uzmanlığımıza dayalı olarak sürdürülebilir getiri potansiyeli elde edecekler.

Yatırımcılarımıza daha etkili çözümler sunma misyonumuzu sürdürüyoruz

Fenercioğlu ile daha önce gayrimenkul teknolojileri girişim sermayesi yatırımları konusunda bir iş birliği gerçekleştirmiştik. Bu sefer de gayrimenkul piyasasında yenilikçi teknolojiler ve iş modelleri ile sürdürülebilir uygulamaları taşınmaz yatırımlarına entegre ederek, yatırımcılarımıza daha etkili çözümler sunma misyonumuzu sürdürüyoruz. Yenilikçilik, Neo Portföy’ün temel değerlerinden biridir ve bu değerleri hayata geçirerek, gayrimenkul yatırım dünyasında yeni bir çağın kapılarını aralamaktan heyecan duyuyoruz. Gayrimenkul sektörünün ve sermaye piyasalarının dinamiklerini en verimli şekilde buluşturmaya ve bu alanda büyümeye çok kararlıyız.” dedi.