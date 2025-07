Fener'e Schengen engeli: Yeni transfer kampa gidemedi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 27 Temmuz'a kadar yurt dışında kampa girecek olan Fenerbahçe kafilesi bugün Portekiz'e hareket etti.

28 kişilik kamp kadrosunda sakatlanan Anderson Talisca ve takımdan ayrılması beklenen Miha Zajc, Emre Mor ve Lincoln Henrique yer almadı.

Kamp kadrosuna dahil edilmek istenen yeni transfer Abdou Aziz Fall'un ise Schengen vizesi olmadığı için kamp kadrosuna dahil edilmediği belirtildi.

ÖZEL | Fenerbahçe'nin yeni transferi Abdou Aziz Fall, 'Schengen vizesi' olmadığı için Portekiz kampına gidemedi. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 14, 2025

18 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'nin Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında ilk defa sarı lacivertli formayı giymişti.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şöyle:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."