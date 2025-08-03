Fener'i yıkan haber! Tüm şartları kabul etmiş...

Sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Jhon Duran, Archie Brown, Milan Skriniar ve Nelson Semedo'yu renklerine bağlayan sarı lacivertlileri öncelikli hedef sol kanat.

Asensio, Rodrygo, Anthony, Garnacho gibi isimlerle ilgilendiği iddia edilen sarı lacivertlilerin transfer etmek istediği öne sürülen isimlerden birisi de Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz'dı.

26 yaşındaki futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığına göre eflatun beyazlılar yıldız futbolcuya yeni sözleşme önerdi. Sözleşmenin tüm şartlarını kabul eden Brahim Diaz'ın da tek isteğinin Real Madrid'de kalmak olduğu öğrenildi.

Oyuncunun kulübüyle yeni sözleşmesini yakında imzalaması bekleniyor.

Piyasa değeri 40 milyon euro olan yıldız futbolcu geçen sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 56 maçta 6 gol, 8 asistlik performans göstermişti.