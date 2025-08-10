Fener'i yıkan transfer! Taşlar yerinden oynayacak

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, santrfor transferinde mutlu sona ulaştı. Victor Osimhen için uzun süre uğraşan Al Hilal, yıldız oyuncuyu Galatasaray'a kaptırınca rotasını Premier Lig'e çevirdi.

Liverpool'da performansı tartışma konusu olan Darwin Nunez, 53 milyon euro bonservis bedeli ve 12 milyon euro bonus karşılığında Al Hilal'e transfer oldu.

???????? ???????????????????????????? is Blue ????????pic.twitter.com/FqJtwuv3nC — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 9, 2025

5 yıllığına Suudi Arabistan ekibine imza atan Nunez, Al Hilal'de yıllık net 22 milyon euro kazanacak.

FENER'İN KULAĞI BU TRANSFERDEYDİ

Al Hilal'in listesindeki bir diğer santrfor Fenerbahçe'den Youssef En Nesyri'ydi. Suudi ekibinin Nunez transferinden de eli boş dönmesi durumunda En Nesyri için 40 milyon euro bandında bir teklif yapması bekleniyordu.

Premier Lig'i şampiyon tamamlayan Arne Slot yönetimindeki Liverpool ise santrfora 80 milyon euro bonservisle Frankfurt'un 23 yaşındaki yıldızı Ekitike'yi almıştı. Son şampiyon, 125 milyon euroya Florian Wirtz'i, 47 milyona Kerkez'i, 40 milyona Frimpong'u kadrosuna katarak transfer dönemine damga vurmuştu.

Liverpool, Newcastle'dan ayrılmak isteyen santrfor Isak için de astronomik bir teklif sunmuş ancan Newcastle oyuncusunun satılık olmadığını açıklamıştı.