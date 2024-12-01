Fengal Siklonu 3 can aldı

Kaynak: AA
Fengal Siklonu 3 can aldı

Hindistan'da Fengal Siklonu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar ve seller sonucu elektrik akımına kapılan 3 kişi hayatını kaybetti.India Today'in haberine göre yetkililer, Tamil Nadu ve Puduçeri eyaletlerinin çeşitli bölgelerinde...

Hindistan'da Fengal Siklonu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar ve seller sonucu elektrik akımına kapılan 3 kişi hayatını kaybetti.

India Today'in haberine göre yetkililer, Tamil Nadu ve Puduçeri eyaletlerinin çeşitli bölgelerinde siklon nedeniyle "son 30 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu belirtilen şiddetli yağışların hayatı olumsuz etkilediğini bildirdi.

Siklonun yol açtığı şiddetli yağış ve seller sonucu elektrik akımına kapılan 3 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden yetkililer, çok sayıda kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Bölgedeki ulaşımı da olumsuz etkileyen Fengal Siklonu'nun gün içinde şiddetini azaltması bekleniyor.

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