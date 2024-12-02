Fengal Siklonu koca uçağı kağıt parçası gibi savurdu

Hindistan ve Sri Lanka'yı vuran Fengal Siklonu 19 kişinin ölümüne neden oldu.

Fengal Siklonu, Hindistan ve Sri Lanka’da şiddetli yağış ve sellere neden oldu. Dün Bengal Körfezi'nden Hindistan'ın güney kıyılarında karaya ulaşan Fengal Siklonu nedeniyle 16’sı Sri Lanka’da, 3’ü Hindistan’da olmak üzere toplam 19 kişi hayatını kaybetti.

DEV UÇAK KAĞIT PARÇASI GİBİ SAVRULDU

İndiGo Havayolları'na ait uçak büyük tehlike atlattı. Chennai Uluslararası Havalimanı'na inişe geçen Airbus A 321 neo tipindeki yolcu uçağı şiddetli rüzgar nedeniyle büyük bir tehlike atlattı.

Yüreklerin ağza geldiği anlar kaydedilirken, uçak piste tekerlek koymadan önce rüzgar nedeniyle savruldu. Dengesi kaybolan uçağın pilotları dengeyi sağlamaya çalışırken, sol kanat piste çarpma tehlikesi atlattı.

Pilotlar uçağı son anda toparlayarak, tırmanışa geçti. O anlar kayıtları ise uçağın büyük tehlike atlattığını gözler önüne serdi.