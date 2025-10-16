Sosyal medya hesabından paylaştığı DEV-GENZ pankartı görseli nedeniyle 77 gün tutuklu kalan ve ardından tahliye edilen Bekir Aslan’ın yargılandığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasında karar açıklandı.

Avukatlar, "Pankartta yer alan DEV-GENZ öğrenciler arasındaki bir kelime şakasından ibarettir" savunmasını yaptı ancak mahkeme heyeti, pankartla “terör örgütü propagandası yaptığı” iddiasıyla suçlanan Basel'e 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Türkiye İşçi Partisi'nin Gülhane Parkı'ndaki forumundan sonra gözaltına alınıp ardından sosyal medya paylaşımlarındaki DEV-GENZ pankartlı görsel gerekçe gösterilerek “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 77 gün tutuklu kalan Basel adıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Bekir Aslan yargılandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında Aslan’ın avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı, arada sunduğu ceza talepli esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti.

“DEV-GENZ ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ BİR KELİME ŞAKASINDAN İBARETTİR"

Mütalaaya karşı savunmayapan Aslan’ın avukatlarından Begüm Sıla Burak, "DEV-GENZ diye bir örgüt yok. Söz konusu pankartın suç teşkil ettiğini kabul etmemekle beraber müvekkil sadece pankartı paylaşmıştır. Suçun oluşmadığı açıktır. Paylaşımlar nedeniyle kamu düzeninin ne şekilde bozulduğu konusuna ne iddianamede ne de mütalaada yer verilmemiştir. DEV-GENZ adı verilen örgütün araştırılmasını istiyoruz. Üyeliğinden, propagandasından yargılanan varsa dosyaya celbini talep ediyoruz. Pankartta yer alan DEV-GENZ öğrenciler arasındaki bir kelime şakasından ibarettir" dedi.

“BU İDDİANAMENİN BİLE İADESİ GEREKİRDİ”

Avukat Öykü Ilgın Kavlak ise "Dosyada propaganda suçunun maddi ve manevi unsurları açıklanmamaktadır. Müvekkilin üzerine atılı suçu işlemediğini, her bir paylaşımın ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını belirttik. Esas hakkındaki mütalaa niyet okumaktan ibarettir. Bu iddianamenin bile iadesi gerekirdi. Olmayan bir örgütten bahsediyoruz, müvekkilimizi burada yargılamak mahkemeyi meşgul etmekten başka bir şey değildir" dedi.

Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten avukat Özgür Urfa ve Fatih Karataş da müvekkillerinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Ancak mahkeme heyeti, Aslan’ın 1 yıl 6 ay hapis cezası almasına hükmetti.