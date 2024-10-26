Fenomen Cemile kriz geçirdi! Küfürler savurup stüdyoyu dağıttı

Esra Erol'un programının ardından uzun bir süre ortalıkta görünmeyen fenomen Cemile Fatih Ürek'in Gelin Görümce programında ortaya çıktı. Cemile, programda ortalığı birbirine kattı, küfürler savurdu.

"KES LAN" DEYİP KÜFÜR ETTİ!

Programdaki sinirli tavırlarıyla gündem olan fenomen Cemile Fatih Ürek'in Gelin Görümce programında çıldırdı.

Kamera arkası paylaşılan görüntülerde Cemile, başka bir yarışmacıya önce "Kes lan" deyip ağza alınmayacak küfürler savurdu. Ardından da yanında maketi parçalayıp stüdyoyu terk etti. Bazı sosyal medya kullanıcılarının Cemile’nin psikolojik rahatsızlığı olduğunu bu yüzden programda bulunmaması gerektiğini söylediler.

ESRA EROL'UN PROGRAMIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Cemile, yıllar önce eşi ve ailesi tarafından iki çocuğuyla evden atıldığını ileri sürerek Esra Erol’un programına başvuruda bulunmuştu. Cemile program sayesinde eşinden boşanmıştı. Cemile'nin eşi Ramazan da yakışıklılığıyla sosyal medyada gündem olmuştu.