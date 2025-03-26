Fenomen dizi final yapıyor! Tarih belli oldu

Başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Erkan Avcı'nın yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi için final çanları çalmaya başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ömür Atay’ın yönettiği, Şükrü Necati Şahin’in yazdığı dizi 21 Nisan’da ekrana gelecek 46. bölümde final yapacağı ortaya çıktı.

KIZIL GONCALARIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU

Cüneyd'in Meryem'i post vazifesine layık görmesiyle tarikatta büyük bir huzursuzluk baş gösterir. Haber yayılınca Meclis-i Meşayih’teki tartışmalar da şiddetlenir. Sadi Hüdayi'nin Meryem’in mürşid olmasına kıyasıya karşı çıkması, onun Cüneyd'e olan güvenini de sarsarken, Meryem henüz kararını vermemiştir. Meryem hem ailesini hem de tarikatı koruma arzusuyla ikiye bölünürken durumu kabullenmekte zorlanan Mira’nın gelecek kaygıları derinleşir. Cüneyd’i destekleyen Zeynep ise annesinin mürşide oluşunun kadınlara güç vereceğini savunur.

Sadi Hüdayi, Cüneyd’in tarikatı lağvetme ve Meryem’i posta oturtma planlarını delilik olarak nitelendirince Cüneyd'in akıl sağlığı sorgulanır ve tehditler de ete kemiğe bürünmeye başlar. Meclis-i Meşayih’in sözcüsü Mahmut, Sadi Hüdayi’yi sıkıştırırken Levent de eşini ve ailesini kendisiyle konuşmadan ateşe atan Cüneyd’e kırgındır. Etrafında olan onca şeyin aksine Meryem ise Fanilerin huzurundan, Cüneyd ve amcasının hızla düşmanlığa dönüşen kavgasını sona erdirmekten başka bir şey düşünmemektedir.

Nihayet, Sadi Hüdayi’nin Cüneyd’le tüm şeyhlerin huzurunda yüzleşme teklifiyle ikili son kez karşı karşıya gelirken aklında bu meseleyi sonsuza dek çözmek olan Şeyh Mahmut, Naim’in kapısını çalacaktır. Meryem tüm suların durulmasını sağlayacak bir adım atsa da Cüneyd’in tüm ülkede ses getiren kararı, Meryem’i namlunun ucuna oturtacaktır.