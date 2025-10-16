İlk sezon kadar başarılı olamayan Kral Kaybederse dizisi hakkında final iddiaları dolanmaya başladı.

HİKAYEDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Halit Ergenç, Nilperi Şahinkaya, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz gibi güçlü isimlerin kadrosunda olduğu dizinin hikayesinde değişikliğe gidildiği öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sezon başında diziyle konuk olarak anlaşan Gökçe Bahadır sahnelerini tamamlayıp ekibe veda etti.

Bahadır’ın aile fertlerine hayat veren Engin Şenkan ve Tuğrul Tülek’in de dün yayınlanan 22. bölüm itibariyle “Kral Kaybederse’deki hikâyelerinin bittiği öğrenildi.